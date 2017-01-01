С 1 августа пермскому Росприроднадзору переподчинят подразделения ведомства в Удмуртии и Кировской области

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С 1 августа 2019 года будет образовано Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. В результате реорганизации, проводимой в Росприроднадзоре, планируется переподчинить подразделения ведомства по Удмуртии и Кировской области новосозданному управлению, расположенному в Перми.

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования:

— Структура Росприроднадзора должна стать эффективной, прозрачной и удобной прежде всего для природопользователей. Также я искренне хочу, чтобы в нашем ведомстве трудились исключительно неравнодушные, преданные своему делу люди.

В тексте приказа Минприроды от 3 июня 2019 года №342 «Об утверждении схемы территориальных органов федеральной службы по надзору в сфере природопользования» говорится о том, что реорганизация проводится «в целях оптимизации» ведомства.

В результате планируемых изменений структура ведомства должна измениться, вместо 79 территориальных органов с 1 августа будут работать только 32. Руководители подразделений Росприроднадзора тех территориальных органах, которые будут подчинены межрегиональным управлениям, перейдут на должности заместителей. Таким образом, руководители подразделения Росприроднадзора в Удмуртии или Кировской области займут позиции замов руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.