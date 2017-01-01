Операционный доход ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», по итогам первого полугодия 2019 года, достиг 24,9 млрд руб.

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Фото предоставлено пресс-службой ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

Фото: Сергей Королёв

Подведены итоги деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в первом полугодии. За шесть месяцев с начала года переработано 6,8 млн т нефтегазового сырья, сообщает пресс-служба предприятия.

План поставок продукции выполнен на 100%, объём отгруженной продукции — свыше 6 млн т, в том числе на экспорт отправлено порядка 40%. Операционный доход, полученный в первой половине года, значительно превысил показатели в аналогичных периодах прошлых лет и составил 24,9 млрд руб. По сравнению с периодом двухлетней давности цифры выше на 10 млрд руб., или на 70 %.

Во втором квартале «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» завершил строительство блока ЭЛОУ на установке АВТ-5. В июле стартовал опытно-промышленный пробег нового объекта. Реализация этого инвестпроекта позволит заводу увеличить объёмы перерабатываемой прикамской нефти.

По сообщению пресс-службы предприятия