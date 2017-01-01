Финалист «Театрального Приволжья» получил звание «Народный»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский подписал приказ о присвоении звания «Народный» 55 любительским коллективам и творческой студии Пермского края за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни Пермского края.

В частности, почётное звание получил детский театральный коллектив студии «Балаганчик» (Дворец культуры «Энергетик», пос. Яйва).

Напомним, в ноябре детская театральная студия «Балаганчик» представит Пермский край в финале фестиваля «Театральное Приволжье». Ранее артисты яйвинской театральной студии победили на региональном этапе со спектаклем по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной «Неужели меня нет?».

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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