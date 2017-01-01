Пермякам обещают холодную и дождливую неделю

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В начале недели температура воздуха в Прикамье окажется на 7—9° ниже климатической нормы. В понедельник, 29 июля, продолжится заток холодного воздуха, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

Дневная температура в Пермском крае составит от +12 до +15°. В Перми ожидается около +15° и дожди.

Пик похолодания придётся на 30 июля. Во вторник воздух в Перми прогреется лишь до +13 градусов. В последующие дни в столице Прикамья вновь ожидаются дожди, столбики термометров поднимутся лишь до +14…+16 градусов. По прогнозу метеорологов, похолодание продлится минимум до 3 августа.