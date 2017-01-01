Теодор Курентзис и MusicAeterna выступили на открытии Зальцбургского фестиваля Фестиваль открыла опера Моцарта «Идоменей»

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Автор фото: Ruth Walz

В Зальцбурге 27 июля состоялось официальное открытие 99-го театрально-музыкального фестиваля, старейшего и одного из самых престижных в мире.

В качестве спектакля открытия была выбрана опера Моцарта «Идоменей» в постановке режиссёра Питера Селларса под музыкальным руководством Теодора Курентзиса, который фигурирует в программке ещё как художественный руководитель Пермской оперы. В постановке участвовали хор MusicAeterna и Фрайбургский барочный оркестр. Питер Селларс увидел в истории о взаимоотношениях критского царя Идоменея и бога морей Нептуна актуальную тему воздействия человека на Мировой океан и вообще на окружающую среду. Об этом он говорил в своей проникновенной речи на официальной церемонии открытия фестиваля в присутствии президента Австрии Александра ван дер Беллена.

Тема окружающей среды стала благодаря этой постановке лейтмотивом всей культурной повестки. В частности, ей посвящены две выставки в Музее современного искусства.

Подробнее о премьере «Идоменея», а также о выступлении Теодора Курентзиса с оркестром Юго-Западного радио Германии и о других событиях в Зальцбурге — в репортаже «Нового компаньона» 6 августа.