Жителей Краснокамска спросят, хотят ли они ездить от Мысов до Перми на электричке

Твитнуть Поделиться Поделиться

В ближайшее время АО «Пермская пригородная компания» и власти Краснокамска реализуют совместный проект, который позволит жителям Краснокамска добираться до Перми на электричке.

Когда будет запущен проект «Удобная электричка», не сообщается, в настоящий момент идёт проработка возможностей реализации инициативы, а также сбор мнения жителей Краснокамска.

В рамках проекта «Удобная электричка» предполагается, что пассажиры будут доезжать из Краснокамска на автобусе, а оттуда смогут пересесть на электропоезд. Как сообщает пресс-служба АО «Пермская пригородная компания», расписание шести рейсов автобуса №433 «МЖК» — «Мысы» «привяжут» к расписанию движения электропоездов в направлении Верещагино. Кроме того, в ближайшее время собираются продлить до станции Мысы маршруты ещё нескольких автобусов.

«Эта альтернатива междугородним автобусам позволит сэкономить и время, и деньги. К примеру, до центра Перми сейчас жители Краснокамска добираются за 1 час 20 минут, согласно данным Яндекс-расписания. А электропоезд из Мысов в Пермь прибывает за 35 минут, — сообщает служба информации АО «ППК».

Отметим, что сейчас билет на автобус Краснокамск — Пермь стоит 70 руб. На сайте пермского автовокзала говорится, что доехать от Краснокамска до Перми с автовокзала можно и за 50 минут, но на автобусе, проходящем из Нытвы в Пермь. При этом билет будет на 33 руб. дороже или, наоборот, на 20 руб. дешевле, в зависимости от времени отправления автобуса.

Чтобы доехать с автовокзала до Мысов, нужно 23—30 минут (маршрут 205 «Гознак» — «Курья», который ходит 33 раза в день). Билет стоит 25 руб. Электрички, которые ежедневно ходят до Перми II и делают остановку в Мысах, ездят лишь семь раз в день. Билет на них стоит 46 руб. Таким образом, суммарно с автобусом до Мысов дорога от центра Краснокамска в Пермь будет стоить 71 руб. и занимать минимум 58 минут (без учёта времени на пересадку).

Также добавим, что электропоезда сообщением Пермь II — Краснокамск существовали до 1992 года. Поезд ехал до Оверят, делал там длительную остановку, а потом по ветке, принадлежащей целлюлозно-бумажному комбинату, следовал до Краснокамска. После распада СССР убыточный маршрут закрыли.