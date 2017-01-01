В Перми дан старт «Зеркальному инжиниринговому центру» и «Региональной виртуальной фабрике будущего» Они позволят перевести на виртуальные рельсы многие элементы производства

Твитнуть Поделиться Поделиться

Алексей Боровиков и Евгений Давыдов подписывают соглашение о сотрудничестве

Фото: Дмитрий Енцов

В Перми 26 июля подписано соглашение о создании «Зеркального инжинирингового центра» и «Региональной виртуальной фабрике будущего». Официальная процедура состоялась в стенах «Регионального центра инжиниринга», подписи поставили его руководитель Евгений Давыдов и проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровиков.

Фактически в Перми создаётся филиал обеих «компаний» под покровительством петербургского Центра НТИ. Это позволит запустить в регионе новый формат подхода к любому производству, так как «зеркальность» и «виртуальность» обоих направлений являются неотъемлемой частью цифровой экономики, курс на который взят в регионе.

На практике это означает, что «центр инжиниринга» может взять на себя все виртуальные элементы разработки любой модели любого вида производства, включая создание виртуальных прототипов, виртуальные тесты и испытания, все виды моделирования и так далее. В современных условиях это крайне важно, так как виртуальная составляющая может в сотни раз экономить на реальных испытаниях, плюс «развязывает руки» в моделировании.

Например, авиазаводу нужен новый двигатель, но не тяжелее определённого веса, при этом выдерживающий огромные нагрузки. Сегодня это достигается исключительно реальным моделированием с сотнями стендовыми испытаниями, а значит всё растягивается на годы. На «виртуальной фабрике будущего» создаётся виртуальный прототип двигателя, берётся конечная цель и начинаются виртуальные испытания. Конечная виртуальная модель в идеале должна будет соответствовать реальной без огромных трудозатрат и в разы быстрее. В конечном счёте, по словам участников подписания, в таком направлении двигается весь мир.

Алексей Боровиков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ:

- Концепция «фабрик будущего» была заложена в 2015 году. Идея – в них проектируется и создаётся конструкция любого изделия в виде цифровых двойников. Далее это должно привести к цифровой фабрике, то есть стандартизированному производству минуя человеческий фактор. Конечно, такие фабрики не будут полностью безлюдны, но мировой тренд именно таков, с автоматизацией, роботизацией и так далее.

По словам Боровикова, ещё один важный плюс такого подхода – он позволяет быстро собирать технологические цепочки производства, создавать кластеры. То есть это позволит победить существующий подход самозамкнутости предприятий. А главное, это «хорошая входная точка для компаний малого и среднего бизнеса».

Он отметил, что у Пермского края хорошая стартовая позиция. Те компании, которые он посетил, как минимум, настроены на использовании этого подхода.

Тем не менее, в регионе есть проблемы «типичные для любого другого». В частности, разобщённость предприятий друг от друга и от университетов. При этом вузы также стараются «жить в себе». Это следствие «тяжёлых времён», когда «все пытались выжить как могли, и выжили».

«Но уже года три как настало то время, когда всем нужно слушать друг друга, смотреть на тренды, университетам смотреть какие профессии нужны», - пояснил Алексей Боровиков.

Евгений Давыдов, руководитель «Регионального центра инжиниринга»:

- Первый этап – обучение собственных специалистов «Регионального центра инжиниринга», приобретение сублицензий на программные продукты, дальнейшая наработка практики и компетенций и потом уже работа с предприятиями в части выполнения их задач.

По словам Давыдова, переговоры с потенциальными клиентами уже начались. Намечаются два пилотных проекта, с производителями которых уже идут переговоры. Это мотоцикл-трайк и нефтенасосы.