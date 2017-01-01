Пермяки за границей отдыхают в два раза дольше, чем внутри страны

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Жители Перми за пределами страны отдыхают в среднем 16–20 дней, тогда как внутри России продолжительность их отдыха составляет 8–10 дней. Такие данные приводит интернет-сервис для путешественников Biletix.

При этом пермяки стали планировать путешествия заранее. Глубина бронирования авиабилетов (срок до вылета) по России выросла с 14 до 23 дней, а за границу — с 41 до 42 дней.

По мнению агентства, это связано с потребностью использовать наиболее выгодные тарифы.

Что касается России в целом, то самые продолжительные поездки позволяют себе жители Чукотки. Они приобретают авиабилеты «туда-обратно» с промежутком между вылетом и прилётом в 44 дня.

Путешествия с самым короткими периодами между вылетом и возвращением совершают жители Астраханской и Волгоградской областей (5 дней).

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