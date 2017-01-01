Квартиры в ЖК «Доминант» можно купить со сниженным первоначальным взносом



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Изображение предоставлено пресс-службой ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

Квартиры в жилом комплексе «Доминант» (Пермь, ул. Луначарского, 99) можно купить в ипотеку со сниженным первоначальным взносом. Такие условия предоставляет партнёр федерального застройщика «Талан» — банк ВТБ, сообщает пресс-служба компании.

Теперь не нужно копить 15% от стоимости квартиры, достаточно 10%. Получить кредит на квартиру с минимальным первоначальным взносом под 10,7% годовых можно только до 30 сентября. Банк рассматривает клиентов компании «Талан» в приоритетном порядке.

Изображение предоставлено пресс-службой ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

С новой программой ВТБ мечта жить в современном доме в центре города станет доступнее. Выбрав один из 25 вариантов планировок, где всё продумано именно для вас и вашей семьи, вы сможете наслаждаться красивыми видами на эспланаду и другие достопримечательности Перми.

Если для вас важно, чтобы в квартире нашлось место и для работы, и для спорта, и для отдыха и встреч с друзьями, то обратите внимание на лимитированный формат квартир President. В ней есть три просторные комнаты площадью от 18 до 21 кв. м, две лаундж-лоджии с панорамными видами и ванная комната, в которой поместится самое большое джакузи.

Изображение предоставлено пресс-службой ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

Если в вашей семье есть дети, обязательно рассмотрите уникальный формат Kids-friendly. Он включает в себя просторную кухню-гостиную для совместных ужинов, две детские комнаты, одна из которых имеет два окна, что делает её максимально светлой. В обеих детских есть место под вместительный шкаф для одежды, игрушек, книг. Родительская спальня расположена изолированно, но рядом с детскими, что позволяет отдыхать отдельно, но всегда оставаться рядом с детьми. Два санузла помогут избежать очереди при утренних сборах. В специальном месте в коридоре будет удобно хранить детские велосипеды, скейты или коляску.

Изображение предоставлено пресс-службой ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

Жилой комплекс «Доминант» находится в самом центре города, на пересечении ул. Луначарского и Борчанинова. В нём предусмотрены три уровня безопасности. Первый уровень — физический. Дом имеет закрытую придомовую территорию. Архитекторы расположили жилую часть дома на стилобате, образуя приватное пространство двора. Второй уровень обеспечат сотрудники службы безопасности, которые будут круглосуточно следить за порядком в квартале. Третий уровень — видеонаблюдение и другие современные IT-решения. Здесь установят 47 видеокамер. Именно такое количество необходимо, чтобы на территории жилого квартала не осталось «слепых» зон. Камеры установят по внутреннему и внешнему периметру зданий, в холлах первых этажей и на подземной автостоянке. Любой житель комплекса сможет подключиться к системе видеонаблюдения через мобильное приложение и в онлайн-режиме посмотреть, что происходит на детской площадке, парковке и в других зонах.

Застройщик — ООО«Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

Проектная декларация — на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»