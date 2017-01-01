На стадионе «Юность» в Перми выступает «Шоу каскадёров» Фоторепортаж с первого выступления

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Фото: Роман Мальцев

25 июля, в Перми стартовал цикл шоу каскадёров. На стадионе «Юность» пермякам показали впечатляющие трюки с машинами и на машинах.

Автофристайл, бои монстров, развороты, перевороты автомобилей, человек в огне, пиротехника, битва трансформеров, БРДМ-2, реконструкция боевых действий — всё это для пермяков и гостей города приготовили каскадёры и их необычные машины.





Автошоу в Перми

Фото: Роман Мальцев

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