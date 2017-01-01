Собранный макет скелета трогонтериевого слона выставят в Перми не раньше 2021 года Предполагается, что макет станет главным экспонатом выставки музея на Заводе им. Шпагина

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Татьяна Вострикова, Марина Илюхина, Евгений Мащенко, Екатерина Воскресенская, Лариса Жужгова

Фото: Наталья Тимофеева

Сегодня, 26 июля, в Музее пермских древностей состоялась пресс-конференция по итогам полевого сезона 2019 года палеонтологической экспедиции краеведческого музея на местонахождение трогонтериевого слона в Оханском районе. Участники экспедиции продемонстрировали самые интересные находки этого года и рассказали о планах на следующий сезон и планах развития выставки «Трогонтериевый слон».

Находки этого года

По словам научного руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника Палеонтологического института РАН Евгения Мащенко, в этом году перед ними стояла задача — определить локализацию местонахождений костей и узнать, как они лежат, где они есть, а где их нет. «Мы с этой задачей справились. Мы посмотрели один из участков, который был расчищен техникой в прошлом году. Это было не очень просто, потому что техника останавливается на определённом уровне, где ковшом дальше копать нельзя. Поэтому мы ручками вынесли 80—85 куб. м отложений, для того чтобы сделать контрольный прокоп до нужного уровня», — пояснил он.

Говоря о находках, Евгений Мащенко сообщил, что в этом году экспедиция обнаружила около 30 костей (в прошлом году было 80—90 костей, и они были намного крупнее). Среди находок есть кости трогонтериевого слона (крупная бедренная кость, много рёбер и кости стопы) и кости других животных. Например, удалось найти кость передней стопы шерстистого носорога или другого древнего носорога — эласмотерия. Эти животное раньше при раскопках в Оханске не встречались. Также была найдена большая берцовая кость длиной более 40 см, принадлежавшая древнему бизону.

Позвонок лошади и кость стопы носорога

Фото: Наталья Тимофеева

Но самой интересной находкой оказался позвонок лошади, которая погибла от туберкулёза, остеохондроза, остеопороза или другого заболевания, которое сильно действует на костную ткань. Позвонок деформирован, и у него смещён в сторону остистый отросток.

«Мы в первый раз обнаружили кость животного, которое переносило тяжелейшее заболевание. Такие находки достаточно редки, так как болезнь развивается постепенно, а естественный отбор, как правило, отбраковывает таких животных ещё на ранних стадиях жизни. Это животное достаточно взрослое, и оно, видимо, какое-то время мучалось с этим заболеванием, но продолжало жить», — пояснил палеонтолог и добавил, что непонятно, как животное передвигалось с такой деформацией костей.

«Скорее всего, это позвонок из середины спины. Трудно сразу определить, какой породы была эта лошадь, так как позвонок деформирован и повреждён. Я покажу его коллегам — специалистам по лошадям, и они, может быть, смогут точнее определить, из какого места этот позвонок и какого возраста было животное», — сообщил Евгений Мащенко.

Планы на ближайшие годы

Замминистра культуры Марина Илюхина отметила, что трогонтериевый слон — это уже бренд Пермского края и Оханского района. Кроме того, планируется развитие Музея пермских древностей на Заводе им Шпагина, и хедлайнером там будет именно трогонтериевый слон.

В Музее пермских древностей уже есть выставка о процессе палеонтологических раскопок на местонахождении трогонтериевого слона в Оханском районе. И к концу году музей добавит туда ещё один экспозиционный модуль, уже по итогам этого сезона.

При этом, по словам сотрудников музея, уже пора начинать подготовку полноценной экспозиции, где можно будет посмотреть даже самые крупные находки. Например, в прошлом году экспедиция нашла бивень длинной 3,15 м (поперечный диаметр — 19 см, и 45 см в обхвате). И для экспонирования такого огромного бивня надо придумать мобильную конструкцию.

Длина бедренной кости показывает, что один из двух слонов, найденных во время раскопок в Оханском районе, был ростом 3,4 м. «Палеонтологи называют скелет полным, если там есть хотя бы 60% костей. И у нас уже есть достаточно полный скелет трогонтериевого слона. Проблема лишь в том, что пока мы не можем найти череп. Наш геолог определил место, куда русло реки могло снести кости. И в следующем сезоне мы попытаемся найти на этом участке хотя бы часть черепа, чтобы можно было провести реконструкцию целого черепа. Если нам не повезёт с находкой в следующем сезоне, то, в принципе, это можно сделать с помощью компьютерного моделирования, взяв за основу череп слона из другого музея», — сообщил научный руководитель экспедиции.

Евгений Мащенко отметил, что, к сожалению, в Оханском местонахождении кости лежат не в анатомическом порядке и могут находиться далеко друг от друга. «Только в этом сезоне мы раскопали приблизительно 75 кв. м, а до этого — ещё около 80 кв. м», — сообщил он и добавил, что следующий сезон покажет, насколько перспективно искать следующий участок с большим количеством костей.

На это замдиректора Пермского краеведческого музея, руководитель музейного научно-исследовательского проекта «Трогонтериевый слон» Татьяна Вострикова заявила, что «можно, конечно, и весь Оханский район перерыть, но у нас есть другие задачи».

«В любом случае мы будем делать реконструкцию. Если мы говорим о том, чтобы поставить слона в полный рост, то это будет копия, слепок музейного качества, который будет отображать стоящий скелет со всеми анатомическими особенностями. Это приём, который принят во многих европейских и российских музеях. Более того, это, наверное, единственный вариант, который позволит нам сохранить оригинальные кости скелета. Поэтому мы не будем их сознательно подвергать трансформации, чтобы встроить их в модель слона. Скорее всего, все оригинальные кости скелета, которые мы нашли, будут представлены в какой-то витрине», — пояснила она.

При этом она отметила, что планируется начать работу по созданию макета скелета трогонтериевого слона в 2020 году. Но чтобы сделать слепки и провести сборку, нужен минимум год.

Напомним, экспедиция Пермского краеведческого музея ведёт раскопки трогонтериевого слона с 2012 года. Раскопки уникальны в масштабах России, потому что впервые в одном местонахождении обнаружены фрагменты скелетов нескольких трогонтериевых слонов и других видов млекопитающих, живших в одно время с этим предком мамонта 200 тыс. лет назад.