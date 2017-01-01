«Нам проще самим достичь показателей, но хотим услышать частников» В Перми обсудили проблемы частной медицины и её вовлечённость в здравоохранение

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В Пермской торгово-промышленной палате состоялось заседание по теме «Перспективы развития рынка частной медицины в Пермском крае. Национальная технологическая инициатива». Представители минздрава, минэкономразвития, государственных и частных клиник обсудили место частной медицины в городе.

Оказалось, что, несмотря на полное отсутствие в некоторых медицинских направлениях, частных клиник в принципе больше. А основная проблема — отсутствие взаимодействия и закрытые друг от друга базы пациентов, что мешает проводить полные исследования многих из них. Это, в свою очередь, мешает полноценной диспансеризации и в итоге может аукнуться на нацпоказателях здоровья. Кроме того, обе стороны посетовали на технологическое отставание от Запада.

80% клиник — частные

Участники дискуссии признали, что здравоохранение в России входит в число отраслей, которые государство максимально опекает и старается не отдавать на откуп бизнесу. Таковым, например, является и образование.

Вместе с тем цифры говорят о другом. По словам заместителя краевого министра здравоохранения Михаила Мальцева, в регионе из более 1,3 тыс. выданных лицензий на осуществление медицинской деятельности, только 13,5% относятся к муниципальным, краевым или федеральным медучреждениям. То есть почти 1,2 тыс. лицензий относятся к частной медицине.

При этом у государственной медицины существует монополия на ряд направлений, к которой частную пока совершенно не допустили, например, онкология или психиатрия. Есть направления, куда допустили лишь на низовом поликлиническом уровне, например кардиология. Да и частные «скорые помощи» в масштабах России — явление редкое.

С другой стороны, есть области, где, наоборот, превалируют частники, например стоматология.

«В России у нескольких частных организаций есть своя и первичная помощь, и стационары, и скорая помощь. Таких организаций на всю страну всего несколько, но примеры есть», — отметил Михаил Мальцев.

По словам замминистра, частной медицине нужно искать некие нишевые направления, куда государство вряд ли придёт. При этом до сих пор не сформировалась конкурентная система здравоохранения.

Закрытые данные

Участники дискуссии определили главную проблему отношений между двумя «видами» здравоохранения, и заключена она в защите личных данных. То есть, как правило, вся медицинская информация о пациенте находится внутри одной клиники и передать её по запросу другой юридически почти невозможно. Это может иметь прямые последствия для здоровья, если пациент не знает о себе всех нюансов диагноза и лечения. Особенно это проблема, когда пациент, наблюдавшийся в частной клинике, идёт на приём в государственную или другую частную. Для каждой стороны это будет «новый пациент» с «нулевой историей болезни».

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов привёл личный пример:

— Я большую часть жизни обращался в негосударственные поликлиники, и однажды мне необходимо было обратиться «по прописке» за справкой. Я пришёл в государственную поликлинику, но мне сказали, что не могут этого сделать.

Участники подчеркнули, что такая проблема может быть относительно массовой, потому что немало компаний (но точных цифр ни у кого нет) заключают договоры на медобслуживание своих сотрудников с частными клиниками. Соответственно, сотрудники могут всю свою карьеру проходить там диспансеризацию и так далее. Но при увольнении (или выходе на пенсию) с посещением своей родной районной поликлиники и начнутся проблемы.

— У нас огромная проблема сквозной базы, эти данные закрыты для нас, — отметил замминистра.

Всё это может негативно сказаться на достижениях нацпроекта «Здоровье», который требует улучшения циферных медпоказателей среди населения.

Мальцев считает, что именно на повышение показателей и должны сообща работать обе «стороны», правда, добавил:

— Нам (госсектору, — ред.) проще самим достичь нацпоказателей, но хотим услышать частников.

Медленные технологии

Один из вариантов координации — профилактическая медицина. Как отметили участники дискуссии, проблема в том, что население само невнимательно следит за своим здоровьем. Но, по данным Всемирной организации здравоохранения, от действия системы медучреждений зависят лишь 15% жизни поколения. То есть подавляющая часть населения обращается к врачам только в экстренных случаях.

— Нам совместно надо работать над поведенческой моделью граждан, — призвал Михаил Мальцев.

Второе направление, которое можно осуществлять совместно, — это вопрос технологий. Россия очень медленно осваивает это направление. Например, только сейчас внедряется единая медицинская информационная система или система записи к врачу.

— Если в этом направлении прорыва не будет, то цели нацпроекта не будут достигнуты, — отметил доктор медицинских наук, профессор Виталий Мишланов.

Он пояснил, что сегодня не все медицинские системы могут быть интегрированы, «у нас нет механизма инфраструктуры». Но есть хорошая база, так как в России, несмотря ни на что, — единая система здравоохранения с едиными правилами, структурой и так далее.

— Единая система есть только ещё в Канаде, Австрии и некоторых регионах стран Европы, — отметил профессор.