На «Азоте» введён в эксплуатацию новый водовод промышленной воды длиной более 1 км

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Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

Фото: Ольга Воробьёва

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» завершился первый этап реализации масштабной программы по реконструкции водоводов промышленной воды. Строительство нового магистрального водовода «Южный» заняло около двух месяцев. Стоимость проекта составила 39 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Проектом предусматривалась прокладка напорного трубопровода камской воды из водонасосной станции №3, расположенной на берегу реки Камы. Водовод следует до цеха №3 — водоустойчивой аммиачной селитры, цеха крепкой азотной кислоты и до тоннеля в существующие водоводы распределения промышленной воды, на отделение химводоподготовки цеха пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК).

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

Фото: Ольга Воробьёва

Новый стальной трубопровод расположен над землёй, в отличие от своего предшественника. Его общая протяжённость — более 1 км. Ранее цеха-потребители снабжал камской водой чугунный водовод, который за более чем 70 лет отработал свой ресурс. Старый водовод проходил под землёй вдоль левого берега реки Камы к цеху №3, а затем — в отделение химводоподготовки.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Ранее на месте новой трассы располагались старые цеха, теперь, благодаря тому, что они снесены, у нас появилась возможность провести трубы не под землёй, а на поверхности. Водовод смонтирован на опорах: низких, на земле, и высоких — в местах пересечений автомобильных дорог и железнодорожных путей.

Также завершаются работы по антикоррозийной защите водовода. Согласно ГОСТу, он покрашен в зелёный цвет.

В продолжение программы по реконструкции водоводов промышленной воды филиала «Азот» в следующем году планируется прокладка новых водоводов от насосной станции второго подъёма до водооборотных циклов ВОЦ-5 агрегата аммиака №2 производства аммиака и ВОЦ-6/7 цеха №5, отделение Б.