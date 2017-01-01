На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» проходят производственную практику 52 студента

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Фото предоставлено пресс-службой ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

Фото: Сергей Королёв

В июне-июле 52 студента бакалавриата и магистратуры Пермского национального исследовательского политехнического университета приобретали практический опыт в ходе производственной и преддипломной практик в различных подразделениях предприятия. О работе практикантов сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза.

Сроком на один месяц были предоставлены рабочие места будущим инженерам на установках АВТ-4, депарафинизации масел, изомеризации, замедленного коксования, каталитического риформинга, в парке компонентов товарной продукции и реагентов.

Фото: Сергей Королёв

Всего за полгода на нефтегазоперерабатывающем заводе прошли практику 139 студентов, из которых 45 человек — это учащиеся краевого индустриального техникума, и 61 — из пермского «политеха».

Сергей Андронов, генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»:

— Уверен, что студенты наберутся ценного опыта по своим направлениям обучения, смогут лучше понять тонкости технологических схем. Наше предприятие особое внимание уделяет постоянному внедрению улучшений, это хорошая база для научно-практических разработок, генерации интересных идей.

По сообщению пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»