Вокруг нового фонтана на пермской эспланаде поставят ограждение

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К выходным на территории амфитеатра на эспланаде появятся правила нахождения у фонтана.

В частности, там появится требование оставлять вело-, мототранспортные средства и детские коляски за пределами чаши фонтана. «Гулять внутри чаши фонтана интересно, весело, но скользко. Просим быть осторожнее, соблюдать правила безопасности и делать это в обуви, лучше на плоской нескользящей подошве. Особенно будьте аккуратны с водосточными решётками! По ним бегать нельзя», — сообщила в Facebook глава пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова.

Также около фонтана будет запрещено распитие алкогольных напитков, курение и пребывание в нетрезвом виде.

«Нам очень важна безопасность горожан, и в пятницу острые поверхности будут обработаны. Но новый фонтан имеет более сложную конструкцию и более разнообразные возможности, чем Театральный фонтан. У него есть дисперсионные форсунки, чтобы можно было показывать проекции на воде, и подвижные форсунки, которые позволяют направлять струи под разным углом. И очень хочется, чтобы оборудование прослужило как можно дольше, и чтобы люди, проявляя свой познавательский интерес, не крутили и не вырывали его. Конструкции фонтана соответствуют всем нормативам, в том числе и с точки зрения безопасности, но при правильной эксплуатации. Так что давайте будем взаимовежливыми и попробуем соблюдать элементарные правила поведения во избежание травм», — пояснили в пресс-службе и добавили, что пока временно по периметру фонтана будет расставлено ограждение.

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