Первый пермский микрорайон планируют достроить до конца 2021 года

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Сегодня, 25 июля, состоялась встреча представителей министерства строительства Пермского края и членов правления ЖСК «Первый пермский микрорайон», где дольщикам представили проект достройки проблемных домов.

Согласно расчётам, выполненным в рамках проектных работ, дома Первого пермского микрорайона будут достроены до конца 2021 года. Общий объём затрат на достройку — порядка 850 млн руб. Из них 417 млн руб. — средства дольщиков. Остальное должно быть компенсировано юридическими лицами — участниками строительства. При этом, по предварительным подсчётам специалистов минстроя, порядка 200 дольщиков Первого пермского из 286 подпадают под перечень категорий граждан, которым положена компенсация. Это около 70%. То есть достройка объекта для них будет субсидирована из бюджета Пермского края.

Также сторонами было принято решение об обращении в Фонд защиты прав участников строительства в рамках 151-ФЗ о новых мерах поддержки обманутых дольщиков с просьбой о финансировании достройки объекта.

«Прежде чем приступить к строительству, на территории микрорайона необходимо провести противопаводковые мероприятия. Ключевой проблемой на объекте является сток поверхностных вод с прилегающих участков. Нами достигнута договорённость о том, что все необходимые мероприятия по водоотведению будут проведены администрацией Пермского муниципального района», — отмечают в минстрое.

В целом для достройки необходимо выполнить работы по демонтажу одного из домов и ряда конструкций на других объектах и их повторному возведению, усилению несущих конструкций, устройству кровли, перегородок, внутренних сетей, выполнить водопонижение, монтаж газовых котлов, строительство инженерных сетей и благоустройство. Общая площадь 12 домов составляет 35,5 тыс. кв. м.

До 5 августа председатели правления ЖСК должны будут представить план-график достройки Первого пермского всем дольщикам объекта, после чего проект будет направлен на государственную экспертизу.