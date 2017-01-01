Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 26 июля по 2 августа

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В культурной повестке новой недели — художественные выставки, музыкальная йога, открытие Института по исследованию всего на свете и всевозможные фестивали. Главным открытием этого лета станет новый фестиваль Seasons в Хохловке, который объединит на одной площадке музыку, театр, дизайн и гастрономические проекты.

Фестиваль Seasons в Хохловке (0+) соединит историю и современность, пространство архитектурно-этнографического музея наполнится актуальной музыкой, театром, дизайном, ремесленными мастерскими и гастрономическими проектами. Это фестиваль фестивалей: в одном месте проводятся сразу четыре фестиваля: More Amore, «Дизайн-субботник», «Детские люди», «Большие гости».

More Amore — это территория музыки и уличного театра. Здесь собираются музыканты и группы из Москвы, Краснодара, Перми и Вильнюса: «Дельфин», 3000K, Gnoomes, «Твое далеко», OQJAV, «Сансара», «Наадя», Zventa Sventana, Алина Орлова, zerolines. Организаторы готовят «Оркестр Картонии» — интерактивную программу с огромными музыкальными инструментами и декорациями, где каждый участник выступает одновременно в роли артиста и зрителя. Пройдут шоу воздушных змеев, творческие встречи с музыкантами, театральными продюсерами, культурологами.

«Дизайн-субботник» объединяет дизайнеров и ремесленников. В избах Хохловки размещаются выставки мебели, аксессуаров и текстиля. В лектории можно послушать паблик-токи на тему традиций и трендов. На площадке работает дизайн-маркет с изделиями пермских мейкеров и ресайкл-мастерские для взрослых.

Гостей фестиваля «Детские люди» ожидают активные игры на траве, большие конструкторы, «арт-забор», костюмированные шествия. Пермские музеи организуют творческие мастерские. В творческой программе: создание музыкальных инструментов из картона, уроки флористики и лепки, столярные мастерские, интерактивные спектакли для детей от московского театра «СНАРК».

«Большие гости» — это фестиваль еды. Планируется фудкорт, где представлены новые гастрономические проекты Перми, длинный стол, за которым можно дружно усесться и перекусить, лекции от пермских и московских шеф-поваров о теории и практике еды, о локальной кухне и мировых тенденциях.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 27 и 28 июля, с 12:00 до 22:00

В Перми проходит Фестиваль французских музыкальных фильмов (0+). На большом экране в течение нескольких дней будут показаны фильмы и видеоспектакли Экс-ан-Прованского оперного фестиваля (International d’art lyrique d’Aix-en Provence). В ежедневном режиме на фестивальной сцене состоятся выступления артистов и музыкальных групп. Фестиваль включает дневную детскую программу, классические музыкальные фильмы и программу фильмов-опер. Маленькие зрители смогут увидеть французские анимационные фильмы «Тигры на веревочке», «Паника в деревне: Рождественское полено», получившие награды множества международных фестивалей, мультфильм «Король и птица», «Далеко на Север». Вечернюю программу составят как фильмы, ставшие классикой французского музыкального кинематографа: «Шербурские зонтики» (1964), «Человек из Рио» (1963), «Девушки из Рошфора», так и современные фильмы-мюзиклы. Ближе к закату на фоне Камы покажут новинки мировой музыкальной сцены: фильм-оперу «Реквием» (2019, режиссёр Ромео Кастеллучи, дирижёр Рафаэль Пишон); «Огненный ангел» Прокофьева (2018); «Семь камней» — мировая премьера 2018 года оперы Ондржея Адамека, написанной по заказу Экс-ан-Прованского фестиваля, в исполнении певцов под руководством самого композитора; опера «Соловей» Игоря Стравинского, «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса и др. Для удобства зрителей на Соборной площади будет организован зрительный зал. В течение всего фестиваля будут проходить мастер-классы по французскому языку для всех желающих и работать интерактивные площадки.

Соборная площадь, до 28 июля

«Собака-Обнимака» (0 +) — праздник любви к животным, на котором можно принять участие в фотосессии с роскошными хаски, самоедами, лабрадорами и другими фотогеничными собаками за символический благотворительный взнос в 100 рублей. Все вырученные средства пойдут на помощь приюту для кошек «Матроскин» и приюту для собак «Доброе сердце»

На празднике пермяков будут ждать: сувениры от приюта «Матроскин», созданные специально к «Собаке-Обнимаке» — сумки, термокружки и многое другое; лимонады, вегетарианские бургеры, сладости.

Любой желающий может принести для бездомных животных подарки: сухие и влажных корма премиум-класса, лотки, миски и переноски — для кошек; сухие корма, крупы, поводки, ошейники, игрушки — для собак. Во время акции можно забрать домой полюбившееся животное из приюта.

Театральный сквер, 28 июля, 14:00

Новой площадкой «Лето Парка» станет Институт по исследованию всего на свете (0+). Здесь можно познакомиться с окружающим миром и создать свой собственный. Сделать это будет возможно на факультетах-мастерских через использование простых, на первый взгляд, материалов для творчества: гофрокартона, бумаги, коробок, а также через непривычно большой формат работ.

«Лето Парк», с 26 июля

«Внутренний мир театра»

Пермяков ждёт последняя неделя работы Летнего читального зала Горьковки в этом сезоне. Отдел литературы по искусству назвал её «Внутренний мир театра» (6+). Гостей будут знакомить с театральными костюмами и гримом: для читателей подготовили специальную литературу об этом. Кроме того, будут демонстрироваться настоящие профессиональные костюмы и аквагрим. 29, 30 июля и 1 августа мастер аквагрима Елена Чазова придумает для всех, кто пожелает, оригинальный образ.

Пермская краевая библиотека им.Горького, до 1 августа

Вновь состоится фестиваль талантов «Супер-Дети» (0+). В этот день выступят несколько десятков ребят из различных уголков нашего края. Помимо музыкальных выступлений, гостей парка Горького ждут интерактивные площадки.

Парк им.Горького, 27 июля, 13:00

Гаврилов день (0+) — Х Межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры. Здесь музыканты играют на народных инструментах, мастера и умельцы создают предметы декоративно-прикладного искусства и проводят мастер-классы, а тот, кто хочет повеселиться, покружится в хороводе и заберётся на сеновал. Не забудут и о традициях: праздник начнётся с Крестного хода от молельного дома до креста за деревней, и обязательно будет отслужен благодарственный водосвятный молебен святому архангелу Гавриилу.

Деревня Бачманово Косинского района, 26 июля

Юбилейная выставка работ Людмилы Кравченко

В Перми откроется персональная юбилейная выставка работ Людмилы Кравченко (6+). Эмальер любит изображать животных — здесь и уточки, и редкий кафрский буйвол, и не менее редкие игуаны. С анималистическим жанром соседствует натюрморт: «Каштаны», «Раковины», «Осень. Грибы», замечательная композиция «Куклы с веером». Отдельную серию составляют станковые натюрморты с цветами, среди которых петунии, ирисы, ипомеи. Здесь художник применяет графические и живописные техники — масло, акрил, акварель.

Дом художника, с 2 августа

Yoga Mellows (12+) — это новый для Перми формат уже привычных практик йоги в сопровождении живой музыки, но не этнической, а классической. Участников ждет полноценная двухчасовая практика йоги под руководством сертифицированного инструктора Анны Жулановой и музыкальное сопровождение от композитора и пианиста Андрея Платонова. По их мнению, живая музыка оказывает особое воздействие на эмоциональное состояние, наделяя новым смыслом всё, что делает человек. Практика йоги под музыкальное сопровождение превращается в особое действо, когда сливаются воедино движение, дыхание и мелодия.

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