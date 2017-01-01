К концу 2021 года в 19 территориях Прикамья снесут все дома, признанные аварийными до 2017 года В 2020-2021 годах деньги на ликвидацию «аварийки» получат все муниципалитеты, на территории которых есть аварийное жилье

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Аварийное жильё

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 25 июля, Правительство Пермского края подписано постановление об утверждении программы расселения и ликвидации аварийного жилья на 2020-2021 годы. Она включает в себя одновременно два проекта — национальный проект «Жилье и городская среда» и региональную адресную программу.

Согласно документу, за три года в регионе ликвидируют 224 тыс. кв.м. аварийного жилья. Из них 139 тыс.кв.м расселят благодаря федеральному финансированию, и 85 тыс.кв.м — с помощью краевых средств. В Минстрое Прикамья пояснили, что на эти цели предусмотрено 9,7 млрд рублей (5,8 млрд — федеральное финансирование, 3,9 млрд руб. — средства краевого бюджета). В результате с учетом обеих проектов до 2021 года в благоустроенное жилье переедут 12 тысяч человек.

В программе на 2020-2021 годы примут участие все 33 муниципалитета, на территории которых есть аварийное жилье. Это позволит к концу 2021 года полностью ликвидировать жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года, в 19 территориях: в Березниках, Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Сивинском районах, Ординском, Уинском, Юсьвинском, Кудымкарском, Гайнском муниципальных округах, а также в Горнозаводском, Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском и Верещагинском городских округах.

Отметим, что то, что в некоторых муниципалитетах края полностью ликвидируют аварийный жилой фонд, в том числе произошло из-за изменения методики распределения средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджетам муниципальных образований Пермского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В прежней методике (от 29 марта 2019 г. № 226-п) говорится, что не менее 85% финансовой поддержки, предоставленной из фонда на переселение граждан из аварийного фонда, распределяется по муниципалитетам края, в которых доля аварийного жилищного фонда не превышает 2% от общей площади «аварийки» в крае. А остальные средства распределяются тем муниципалитетам, которые выбрал минстрой, исходя из готовности муниципалитетов проводить в 2020-2021 годах мероприятия по переселению и состояния там рынка жилья.

В проекте постановления правительства о внесении изменений в Методику, опубликованном на сайте губернатора и правительства края, приоритеты иные. И в первоочередном порядке средства финансовой поддержки на переселение распределяются по муниципальным образованиям края, где доля аварийного жилищного фонда не превышает 1% от общей площади аварийного жилищного фонда в Пермском крае. Причем если общая площадь аварийного фонда на территории муниципалитета меньше 500 кв.м, деньги этому муниципальному образованию на переселение предоставляются в 2019 году на весь объем аварийного жилищного фонда. Остальные муниципалитеты получают деньги, оставшиеся после распределения пропорционально потребности в средствах на расселение аварийного жилищного фонда.