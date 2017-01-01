Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 26 июля

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Слышали гром, смотрели грозу! Июль в Перми оказался богатым на аномальные природные явления.

Передайте за проезд! В администрации Перми представили проект нового тарифного меню.

Под прицелом камер. Центр безопасности дорожного движения Пермского края подвёл итоги работы за первое полугодие этого года.

В интересах избирателей. Депутаты Пермской городской думы проверяют ход работ по благоустройству дворов в своих округах.

Комфорт своих дворов определяют жители. В Перми в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» отремонтировали 26 дворов.

Будет и на нашей улице праздник! В Перми началась приёмка отремонтированных дворов.

Сохранить заданный темп. В Перми наступила активная пора дорожных работ.

Ориентир на добрососедство. Пермь приняла участие в Форуме регионов России и Беларуси.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Выход на пенсию: когда, как и сколько?

Как не остаться без пенсии. Как оформить пенсию официально не работающим гражданам.

Лифтохорадка. В Перми и Пермском крае идёт масштабная кампания по замене лифтов.

В центре Перми ограничат движение. В ночь на 25 июля на перекрёстке улиц Пушкина и Куйбышева началось строительство сетей водоснабжения.

Юных «академиков» ждут в «Лето-Парке». На городской эспланаде начинает работу «Институт по исследованию всего на свете».

Лесная благодать. В Черняевском лесу появится прогулочная дорожка «Тропа здоровья».

Горы заказывали? Пермские альтруисты организовали вертолётные экскурсии на плато Маньпупунёр

Выходные на набережной. Программа культурно-массовых мероприятий на городской набережной 26-28 июля.

Город — слышит, город — решает. На вопросы читателей газеты отвечают специалисты администрации Перми.

Афиша. Пермь. Избранное: Куда пойти с 26 июля по 2 августа. В культурной повестке новой недели — художественные выставки, музыкальная йога, открытие «Института по исследованию всего на свете» и всевозможные фестивали.

Экскурсии в августе. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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