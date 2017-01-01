В Прикамье за полугодие задолженность всех банкротящихся организаций превысила 20 млрд руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

По состояние на 1 июля процедуры банкротства введены в отношении 1,8 тыс. организаций с общей суммой задолженности 20,2 млрд руб. Причём за первое полугодие прирост задолженности составил 619, 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФНС РФ по Пермскому краю.

За шесть месяцев в арбитражный суд направлено 206 заявлений о признании должника банкротом, в отношении 56 должников производство по делу прекращено в связи с полным (частичным) погашением задолженности.

За этот же период сумма погашенной задолженности составила 1 млрд руб.