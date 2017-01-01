Госдума одобрила законопроект об увеличении пособий на детей до трёх лет для нуждающихся семей

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Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, изменяющий критерий нуждаемости семей (с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума в регионе) при установлении пособий на первого и второго ребёнка. О поддержке данного законопроекта сообщает пресс-служба краевого исполкома партии «Единая Россия».

Документ принят с поправкой от правительства России, вводящей для таких семей ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребёнка в регионе.

Как пояснила координатор проекта «Крепкая семья» ЕР, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, «фракция «Единой России» последовательно вела работу по внесению изменений законодательства в части выплат пособий семьям».

Ольга Окунева, координатор проекта «Крепкая семья» ЕР, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей:

— Во время прямой линии с президентом был задан вопрос, и глава государства поддержал внесение изменений в данный законопроект. Во время отчёта правительства фракция «Единой России» поднимала этот вопрос. Прошу обратить внимание, что мы поддерживаем экономически активных родителей, изменяя критерии нуждаемости, для того чтобы родители не скрывали свои доходы и в трудной жизненной ситуации они могли получать в большем размере выплату. Право на выплату на первого ребёнка будут иметь порядка 70 процентов семей, на второго ребёнка — 74%.

Обновлённая редакция документа увеличивает срок, на который назначается такая выплата: сначала она будет назначаться до достижения ребёнком возраста одного года, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) — на срок до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем — на срок до достижения им возраста трёх лет. В настоящее время выплата назначается на один год, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) — дополнительно на срок до достижения ребёнком возраста полутора лет. Также увеличивается срок, в течение которого родители могут подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка, — в течение трёх лет со дня рождения ребёнка (действует — в течение полутора лет).

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил выплачивать пособия на первого и второго ребёнка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. По его словам, важно, чтобы рождение детей не означало для семей резкого падения уровня благосостояния. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают 1,5-кратной величины прожиточного минимума на человека.

Правительство России 17 июля направило в Госдуму проект закона о выплатах на детей семьям с невысоким доходом.