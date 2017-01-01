В субботу из-за крестного хода будет ограничено движение по трассе Пермь — Екатеринбург

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27 июля будет ограничено движение по федеральной дороге «Р-242» (Пермь — Екатеринбург). С 26 июля по 1 августа в Пермском крае состоится традиционный Свято-Серафимовский крестный ход по маршруту Пермь — Белая гора, сообщают в краевом минтрансе.

Безопасность мероприятия будет обеспечиваться силами ГИБДД и ФКУ Упрдор «Прикамье».

27 июля, в субботу, колонна верующих пройдёт по федеральной трассе «Р-242» (Пермь — Екатеринбург) на участке «9-й км — 16-й км» от пересечения с Восточным обходом до поворота на пос. Лобаново.

С 9:00 до 13:00 движение автотранспорта по направлению на г. Екатеринбург будет осуществляться по одной полосе с максимальной скоростью до 40 км/ч.