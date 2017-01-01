В благотворительном пермском забеге примут участие несколько олимпийских призёров

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На лыжной базе «Динамо» 10 августа состоится забег «Встреча поколений», участие в котором подтвердили несколько призёров Олимпийских игр от Прикамья.

В частности, согласие дали трехкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко, бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи по могулу Александр Смышляев, Олимпийский чемпион и серебряный призёр Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам Михаил Девятьяров, бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года в личном спринте, чемпионом России по лыжным видам спорта Глеб Ретивых.

«Встреча поколений» - благотворительный забег, средства от которого пойдут на организацию специализированных групп для занятий по сенсорной интеграции для детей с особенностями развития в двух детсадах Чусового и Краснокамска.

Мероприятие будет состоять из трёх забегов на 1, 3 и 10 км, а также развлекательной программы.

Зарегистрироваться можно на сайтах russiarunning и портале «Умный спорт».

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