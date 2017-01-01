Четверо депутатов Госдумы от Пермского края повысили свой «коэффициент полезности»

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Российские политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов составили седьмой интегральный рейтинг депутатов Государственной думы («Коэффициент полезности депутатов»).



Исследование проводилось с января по июль 2019 года и состояло из четырёх неравновесных индексов:

— индекс народного голосования (соотношение голосов на странице депутата на сайте «Депутат.клуб» к общему количеству проголосовавших на портале);

— индекс активности депутата в ГД (соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участие в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию);

— индекс медийности (количество упоминаний о депутате в СМИ и в информационном поле);

— индекс работы в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории с региональными элитами, органами власти, жителями, общественными организациями и открытости работы депутата в интернете).

Пермский край в Госдуме представляют семь депутатов. Если сравнивать их нынешние места с местами, установленными в шестом интегральном рейтинге (январь — апрель 2019 года), четырём депутатам удалось повысить своё место в рейтинге. Игорь Сапко поднялся с 47-го на 32-е место, Дмитрий Сазонов — с 297-го на 276-е, Игорь Шубин — с 315-го на 304-е, а Дмитрий Скриванов —с 330-го на 310-е место. Наоборот, в рейтинге спустились Андрей Исаев — с 9-го на 11-е, Алексей Бурнашов — с 305-го на 368-е, Александр Василенко — с 408-го на 412-е.