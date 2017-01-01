До Перми добрался дым от лесных пожаров в Сибири

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В среду, 24 июля, на Среднем и Южном Урале наблюдается снижение видимости и ощущается слабый запах гари. Особенно это заметно в Свердловской и Челябинской областях, однако уже во второй половине дня дымка стала заметна и в Перми, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

По данным специалистов, в Перми наблюдается дымка из-за лесных пожаров в Центральной Сибири. В настоящее время в Эвенкийском районе Красноярского края и Катангском районе Иркутской области действуют несколько десятков крупных пожаров, площадь каждого из них составляет от 2 тыс. до 30 тыс. га. За последние несколько дней площадь пожаров значительно увеличилась, а дым распространялся с востока на запад и юго-запад.