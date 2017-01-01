Чугунное ограждение Комсомольского проспекта изготовят по историческим чертежам

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На Комсомольском проспекте воссоздадут чугунные решётки бульварной части в том виде, какими они были в конце 50-х годов минувшего века. Сделают это по тем же чертежам, что и 60 лет назад, сообщают в городской администрации.

Напомним, что со 2 июля стартовал первый этап масштабного преображения Комсомольского проспекта. В этом году в плане — выполнить благоустройство участка от ул. Екатерининской до ул. Ленина, в следующем году работы продолжатся в сторону ул. Монастырской.

В настоящий момент на бульварной части ведутся работы по снятию чугунных решёток и демонтажу тротуарной плитки в районе гостиницы «Прикамье» для проведения кабельной канализации.

«Комсомольский проспект — уникальный архитектурный ансамбль. Он создан в 50-х годах прошлого века, когда Пермским Совнархозом руководил Анатолий Григорьевич Солдатов, ранее — легендарный директор моторостроительного завода. И сейчас мы даём классике новую жизнь, начиная комплексное благоустройство центральной улицы. Важный момент: чугунные решётки, которые были построены ещё при Анатолии Григорьевиче, являются символом Компроса. Для нас было принципиальным сохранить исторический облик улицы, обеспечив связь времён», — отмечает в своем аккаунте в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов.

По словам управляющего директора предприятия «ОДК-Пермские моторы» Сергея Попова, уже изготовлены три опытных экземпляра, сейчас идёт уточнение конструкций самой решётки, чтобы в дальнейшем было удобно монтировать и эксплуатировать.

Планируется, что участок обновлённого Компроса пермяки увидят уже в конца августа.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— На Компросе не должно остаться никаких проводов, все провода будущей архитектурной подсветки зданий, сети наружного освещения, кабели системы АСУД, интернета будут убраны под землю.

Работы на Комсомольском проспекте

Фото: Администрация Перми