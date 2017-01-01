Следственный комитет прокомментировал уголовное дело «Единой России» Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере

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Фото: permkrai.er.ru

В ответ на запрос «Нового компаньона» с просьбой прокомментировать прошедшие в начале июля обыски в пермском отделении партии «Единая Россия» СУ СК РФ по Пермскому краю ответил, что в настоящее время «возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий, совершённых лицами одной из политических партий».

Речь идёт о причинении ущерба бюджету Пермского края в особо крупном размере.

«Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, установление круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, — говорится в ответе. — Иные комментарии преждевременны».

Напомним, 11 июля Ura.ru сообщило, что в реготделении партии «Единая Россия» прошли обыски. Сообщалось также, что поводом для них стали схемы финансирования партии через помощников депутатов Законодательного собрания.



Ряд источников сообщили «Новому компаньону», что уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Официальный ответ СУ СК России по Пермскому краю