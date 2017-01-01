В гордуму отправлены предложения по смене зонирования территории Камской долины под кампус

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Комиссия по землепользованию и застройке Перми 24 июля утвердила итоги публичных слушаний и отправила на рассмотрение в гордуму смену зонирования в Камской долине, где будет построен большой студенческий кампус.

Напомним, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство Пермского края подписало трёхстороннее соглашение с Министерством образования и науки РФ и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» о создании многофункционального студенческого городка.



По словам губернатора, в этом году проект должен пройти все согласования и перейти в фазу реализации.



Предварительный проект международного образовательного кампуса был представлен на Градостроительном совете при главе города Перми 14 февраля этого года. Проект разработан МКУ «Институт территориального планирования». Заказчиком выступил инвестор проекта — ООО «Талма».

Кампус, предварительно, будет состоять из четырёх общежитий, рассчитанных на проживание 6260 студентов, одного образовательного корпуса, где разместится кафедра иностранных языков, и спортивного комплекса открытого типа. Все корпуса будут высотой не более пяти этажей, чтобы «не нарушать высотный баланс с близлежащими зданиями».



Разместится комплекс в Камской долине. Площадь проектируемой территории составляет 94 га, из них 14 га планируется под размещение кампуса. На прилегающей территории расположены краевой перинатальный центр, центр сердечно-сосудистой хирургии, ТЦ «СпешиLove». В границах проектирования вдоль ул. Спешилова функционируют автосалоны и административные здания.



Построен кампус будет за счёт инвестора, а на бюджет города и края ляжет дорожно-инженерная инфраструктура.