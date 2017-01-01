В Прикамье вновь вырастет размер взноса на капремонт В 2022 году минимальный размер взноса на капремонт в Прикамье может превысить 10 руб. на 1 кв м

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Фото: Ирина Молокотина

Правительство Пермского края готовится утвердить на 2020—2022 годы минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона.

Как сообщается в проекте постановления, опубликованном на официальном сайте губернатора и правительства, на 2020 год минимальный размер взноса на 1 кв. м общей площади помещения в месяц должен составить 9,36 руб., на 2021 год — 9,73 руб., а на 2022 год — 10,10 руб.

Документ ещё не принят. Заключение на проект постановления должны направить до 31 июля.

Отметим, что минимальный ежемесячный взнос устанавливается нормативными актами субъектов Федерации. Для того чтобы минимальный размер платы за капремонт был назначен корректно, субъекты страны каждые три года проводят переоценку значений платежей в соответствии с нормативными правовыми актами.

Так, согласно Постановлению Правительства от 21 октября 2016 года №961-п, минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах в 2017 году составлял 8,28 руб., в 2018 году — 8,46 руб., а в 2019 году — 9,00 руб. Размер взноса увеличивается, так как в методических рекомендациях, установленных Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 7 февраля 2014 г . №41/пр, говорится, что изменение минимального размера взноса в течение срока реализации регпрограммы капремонта должно приводить к сокращению потребности в предоставлении финансовой бюджетной поддержки. При этом при изменении минимального размера взноса рекомендуется учитывать изменение уровня платёжеспособности населения, стоимости услуг и работ, входящих в перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.