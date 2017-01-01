Акции «Уралкалия» за три дня подорожали на 24%

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Акции «Уралкалия» дорожали три торговых дня подряд. Началось всё в пятницу, 19 июля (рост за день — 4,5%), продолжилось в понедельник, 22 июля (22,7%), и завершилось в первой половине дня вторника, 23 июля (5,2%). За биржевыми котировками акций следили «Ведомости».

В итоге капитализация «Уралкалия» выросла на 36,1% — с 258,9 млрд руб. на закрытие торгов в четверг до 352,3 млрд руб. по состоянию на 10:00 23 июля. Затем начался откат. По итогам торгов вторника, акции «Уралкалия» подешевели на 3,45% — до 320 млрд руб. По итогу трёх дней рост цены превысил 24%.

«Уралкалий» — один из крупнейших производителей калия в мире. Производство в прошлом году составило 11,5 млн т хлоркалия.

За последние полгода структура собственников «Уралкалия» дважды менялась. В декабре 2018 г. дочерняя структура Сбербанка — «Сбербанкинвестиции» — приобрела 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия» у Rinsoco Trading, бенефициаром которой является Дмитрий Лобяк. У него осталось 9,7%. До сделки у Лобяка была такая же доля, как и у основного владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, — 19,9%. Лобяк — однокурсник и давний партнёр Мазепина.

Затем структура Лобяка направила оферту акционерам на выкуп 13,2% акций «Уралкалия». В середине июня 2019 г. Сбербанк оферту принял и продал 10,18%. В итоге «Уралхим» Мазепина, структура Лобяка и сам «Уралкалий» совокупно стали владельцами более 96% уставного капитала компании. А покупка у банка 10% позволила им начать принудительный выкуп акций у остальных акционеров.

Решение о делистинге акционеры «Уралкалия» приняли ещё в декабре 2017 г. Через год Мазепин говорил, что компания завершит принудительный выкуп акций и сбалансирует акционерную структуру к июню-июлю 2019 г.