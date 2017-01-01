Во всех территориях Прикамья снят режим ЧС

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В связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды в Гайнском муниципальном округе снят режим ЧС, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края со ссылкой на министерство территориальной безопасности региона.

Таким образом, в Прикамье режим ЧС снят во всех территориях.



Губернатором Максимом Решетниковым поставлена задача краевым властям оказать всемерное содействие территориям региона. В округах, пострадавших от паводков, продолжаются работы по восстановлению транспортного сообщения с территориями, которые попали в зону подтопления из-за обильных осадков. Всего в результате подтопления было повреждено порядка 2,5 км проезжей части, подмыто восемь мостов в Сивинском, Гайнском и Юрлинском округах.



Также завершаются работы по оценке ущерба имуществу первой необходимости жителей. Министерство социального развития ведёт приём заявлений от граждан на оказание материальной помощи. Компенсации будут произведены до 1 августа 2019 года.

По словам заместителя министра социального развития Пермского края Марины Визе, размер компенсации зависит от степени повреждения. Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости (к такому относятся холодильник, плита, отопительный котёл, насос для подачи воды, кровать, столы, стулья, шкафы для посуды и телевизор), размер выплаты составляет 50 тыс. руб. при частичной утрате и до 100 тыс. руб. при полной утрате имущества. По домохозяйствам, в которых пострадали огороды, надворные постройки, размер компенсации определяется по факту ущерба, но не более 15 тыс. руб. на домохозяйство. Первые выплаты будут произведены уже до конца этой недели.

Напомним, жители домохозяйств, чьё имущество пострадало от подтопления, могут обращаться в отделы социальной защиты по месту жительства или связаться с сотрудниками по телефонам скорой социальной помощи:

129 (для стационарного телефона);

8-800-100-83-05 (для мобильного телефона);

8 (342) 240-46-23 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни).