Для Пермского центра медицины катастроф закупят четыре реанимобиля Максимальная цена контракта составляет 25,5 млн руб.

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Источник фото: tdkarus.ru

Сегодня, 24 июля, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на приобретение для Пермского краевого территориального центра медицины катастроф четырёх автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» (реанимобиль).

Максимальная цена контракта составляет 25,5 млн руб., а максимальная цена поставки одного автомобиля — 6,3 млн руб. Автомобили нужно поставить в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. Все автомобили и медицинское оборудование, которым они оснащены, должны быть новыми и выпущенными не ранее 2018 года.

Заявки принимаются до 9 августа. Аукцион планируется провести 13 августа.