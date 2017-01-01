На ул. Революции началась укладка трамвайных рельсов

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На ул. Революции начались работы по укладке трамвайных рельсов. С начала июля здесь монтировалось специальное основание, что в будущем позволит ходить трамваям почти бесшумно.

Пути пройдут от Сибирской до Куйбышева, соединив две обособленные сейчас ветки.

Работы по укладке рельсов должны завершиться в начале августа. Затем строители переместятся на участок от ул. Куйбышева до Комсомольского пр.

Напомним, что в рамках реконструкции ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской будет устроено четырёхполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути.

Укладка трамвайных путей на улице Революции

Фото: Константин Долгановский