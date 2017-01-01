Возбуждено уголовное дело по остановке строительства детского сада в Косе
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по строительству детского сада в селе Коса. Сдать его подрядчик должен был ещё в 2018 году, однако когда завершится стройка — неясно, сообщает «Парма-Новости».
Построить в Косе детский сад на 75 мест подрядчик — ООО «Городской контур» — должен был ещё в 2018 году. Аукцион компания выиграла в 2013 году. На стройку было выделено 72 млн руб. Объект не сдан до сих пор. По данным администрации Косинского района, детский сад построен на 95%. За выполненную работу подрядчик деньги получил.
Подрядчик со стройки ушёл. По какой статье возбуждено уголовное дело, руководитель Гайнского МСО СУ СКР по Пермскому краю Михаил Дронов пока не называет, сообщает издание.
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