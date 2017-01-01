За полгода более 3 тыс 600 пермяков были искусаны животными

Твитнуть Поделиться Поделиться

В первом полугодии 2019 года в крае зарегистрировано десять случаев бешенства у животных. Это на один случай больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщают в прикамском управлении Роспотребнадзора.

Специалисты провели анализ видового состава заболевших животных в 2018 — 2019 гг. и выявил, что у животных наблюдается преобладание бешенства среди диких плотоядных животных — 13 случаев (56%). Из них выявлено 12 случаев заболевания у лис и один — у волка. Среди домашних животных восемь раз с бешенством фиксировались собаки два раза — коты.

Случаев заболевания бешенством сельскохозяйственных животных не зарегистрировано.

Особую настороженность специалистов Роспотребнадзора вызывает неблагополучная ситуация по поводу укусов животными населения края. За шесть месяцев 2019 года в медицинские организации края обратилось с укусами 3 тыс 619 человек, что выше аналогичного периода 2018 года на 18%.

Твитнуть Поделиться Поделиться