Двух депутатов в Чернушинском районе лишили мандатов

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Прокуратурой Чернушинского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции, в части полноты и своевременности предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета депутатов Ананьинского сельского поселения. О результатах проверки сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что двумя депутатами обязанность по предоставлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей не исполнена.

По результатам проведенной проверки в адрес Совета депутатов Ананьинского сельского поселения внесено представление, с требованием решить вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Решением Совета депутатов Ананьинского сельского поселения полномочия двух депутатов, нарушивших требования законодательства о противодействии коррупции, прекращены.