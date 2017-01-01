Половина пермяков за анонимность в интернете

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Почти половина пермяков (47,8%) не готовы указывать свои паспортные данные при регистрации аккаунтов в соцсетях и других интернет-ресурсах. Об этом говорят результаты опроса, проведённого пермским социологическим агентством Supervisor.

Треть (33,1%) опрошенных, наоборот, готовы к принятию закона, по которому интернет перестанет быть анонимным. 19,1% опрошенных пока не определились с ответом на этот вопрос.



Исследование проводилось через личный опрос, был проведён отбор респондентов по полу, возрасту, району проживания. В нём приняла участие 1000 жителей города Перми. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учётом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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