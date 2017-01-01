Фильм о Теодоре Курентзисе вошёл в международный конкурс «Флаэртианы»

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Кадр из фильма

Фото: Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

В программе международного конкурса фестиваля «Флаэртиана» произошли изменения. В неё вошла только что завершённая работа «Курентзис. Принцип страсти» (18+) пермского режиссёра Алексея Романова про известного дирижёра и экс-худрука Пермского театра оперы и балета.

В основе документальной ленты — исследование «феномена Курентзиса». В чём заключается его творческий метод? Что есть дух музыки? Как наиболее точно выразить его для слушателей и в чём свобода и ответственность современного художника?

Чтобы ответить на эти вопросы, съёмочная группа снимала дирижёра на протяжении десяти лет, включая гастроли его симфонического оркестра MusicAeterna в Германии.

В оргкомитете отмечают, что ждали завершения этой работы к 19-му фестивалю. Проект фильма был представлен на питчинге «Флаэртиана-Форум» в прошлом году.

Фильм заменит в конкурсе картину For Sama (18+) режиссёров For Sama и Эдварда Уоттса, которая выбыла из конкурса по независящим от организаторов причинам.

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