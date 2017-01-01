В Перми пройдёт акция в честь 100-летия со дня рождения Бориса Коноплёва

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В Перми 25 июля в 13:00 у памятника Борису Коноплёву (Комсомольский пр., 94) — одному из самых заметных руководителей региона в истории, пройдёт акция в честь его памяти. Приурочена она к 100-летию со дня рождения политика.

Коноплёв в 1954—1960 годах был первым секретарём Пермского горкома КПСС, с 1964 по 1972 год — председателем Пермского облисполкома, с 1972 по 1988 год — первым секретарём Пермского обкома КПСС.

Памятник на Комсомольском проспекте появился в 2010 году, а в 2019 году принято решение назвать одну из новых улиц города в честь Бориса Коноплёва. Она появится в районе Красные Казармы после завершения застройки.