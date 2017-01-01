В Перми без воды останутся несколько десятков домов

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Фото: Yandex.ru

До конца недели в Перми запланированы аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы на водопроводах. В этой связи пользователи останутся без воды, сообщает сайт «Новогора-Прикамье».

Сегодня, 23 июля, с 9:00 до 19:00 пройдёт отключение водоснабжения в домах по следующим адресам: ул. Максима Горького, 18, 22, 22а; Петропавловская, 16а, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Сибирская, 11; Александра Щербакова, 14; Оргалитовая, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Гатчинская, 20; Переселенческая, 102 и Углеуральская, 27.

27 июля с 9:00 до 19:00 без воды останутся жители домов на ул. Азотной, 1; Бушмакина, 11, 13; Генерала Доватора, 42; Колвинской, 10, 23; Можайской, 3, 6, 8; Суперфосфатной, 6, 8.