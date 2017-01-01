Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 23 июля

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Богатый выбор. Самые интересные кампании осенью будут в Пермском и Чернушинском районах.

Андрей Кузнецов: Проблема образования сейчас — в тотальном недоверии. Декан механико-математического факультета ПГНИУ, к. т. н. — о переподчинении и слиянии вузов, образовательных кредитах, ЕГЭ и общественном мнении.

Диалоги о высотном. К обсуждению новых требований к застройке Перми подключился губернатор.

Меню на выбор. Жителям Перми предложат самим выбрать стоимость проезда.

Оксана Мелехова: Мы стремимся сделать медицинскую помощь доступнее. Министр здравоохранения — о предварительных итогах объединения больниц и привлечении специалистов.

Из качества в безопасность. Реализация нацпроекта позволит вполовину снизить аварийность на пермских дорогах.

Инвестиционный климат-контроль. Власти Прикамья и предприниматели обсудили меры по улучшению в крае инвестиционного климата.

Ольга Сергеева: Хохловка стала для нас местом исследования нового. Генеральный директор Seasons Project — о новом летнем фестивале.

Летняя доля. Пермские предприниматели — о том, как зарабатывают летние кафе.

Магический кристалл. В Пермской художественной галерее открылась выставка, посвящённая Году театра.

Маркус тут рядом. В Центре городской культуры выставка аутсайдера, который не нуждается в снисхождении.

«Невероятная энергия и сила». В Пермском крае начались съёмки художественного фильма «Сердце пармы».

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