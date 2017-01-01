Теодор Курентзис написал заявление об уходе Художественный руководитель пермской оперы официально покинет должность 21 августа

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Теодор Курентзис

Фото: Алексей Гущин

Как сообщил «Новому компаньону» источник в краевом минкульте, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором попросил освободить его от занимаемой должности с 21 августа.

Напомним, о своём уходе Курентзис заявил 21 июня. Позже он написал прощальное открытое письмо, в котором подробно рассказал о причинах такого решения.



В настоящее время Курентзис ведёт переговоры с директором театра Андреем Борисовым о дальнейшем сотрудничестве с театром.



Главный хормейстер театра Виталий Полонский заявление об уходе пока не написал. Однако в Пермь уже прибыл его преемник. Достигнута принципиальная договорённость, что следующим хормейстером станет Евгений Воробьёв. Он был одним из певцов хора MusicAeternа, а в последнее время преподавал в Московской консерватории.