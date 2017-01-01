ОАО «Центральный агроснаб» вернул в бюджет полмиллиона рублей

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Прокуратурой Пермского края на основании информации региональной Контрольно-счётной палаты проведена проверка исполнения министерством по делам Коми-Пермяцкого округа полномочий по возврату бюджетных кредитов, предоставленных органами государственной власти автономного округа. О результатах проверки сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что министерством в течение длительного периода времени не принималось мер к взысканию задолженности ОАО «Центральный агроснаб» на общую сумму более 500 тыс. руб.

По итогам проверки прокуратурой Пермского края главе Коми-Пермяцкого округа — министру Пермского края Виктору Рычкову внесено представление.

В результате проведённой министерством претензионной работы ОАО «Центральный агроснаб» перечислена в краевой бюджет часть задолженности в размере более 237 тыс. руб.

В то же время по причине уклонения акционерного общества от возмещения остальной части долга, а также отсутствия действенных мер по её взысканию со стороны министерства по делам Коми-Пермяцкого округа прокуратурой края в интересах регионального бюджета в Дзержинский районный суд Перми направлено исковое заявление о взыскании с ОАО «Центральный агроснаб» денежных средств в сумме более 337 тыс. руб.

После предъявления иска остаток задолженности погашен ОАО «Центральный агроснаб» в добровольном порядке.