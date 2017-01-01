Компенсации пострадавшим от паводка выплатят до 1 августа

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Во всех территориях Прикамья, где от паводка пострадали домовладения, завершаются работы по их комиссионному обследованию для оценки ущерба имуществу первой необходимости. Министерство социальной поддержки ведёт приём заявлений от граждан на оказание материальной помощи, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Компенсации будут произведены до 1 августа 2019 года.

По данным органов местного самоуправления, подтопленными оказалось 225 домохозяйств в Бардымском, Верещагинском, Гайнском, Кудымкарском, Оханском, Очёрском, Сивинском и Юрлинском округах Пермского края.

Самые многочисленные подтопления домохозяйств зафиксированы в Коми-Пермяцком округе: Юрлинский муниципальный округ — 89 домохозяйств, Гайнский муниципальный округ — 41, Кудымкарский муниципальный округ — 18. Всего — 148 домохозяйств.

Сегодня, 22 июля, для контроля ситуации в Коми-Пермяцкий округ выехала заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе. По её словам, на данный момент в органы социальной защиты за получением помощи обратились 45 человек.

Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края:

— Размер компенсации зависит от степени повреждения. Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости (к такому относятся холодильник, плита, отопительный котёл, насос для подачи воды, кровать, столы, стулья, шкафы для посуды и телевизор), размер выплаты составляет 50 тыс. руб. при частичной утрате и до 100 тыс. руб. — при полной утрате имущества. По домохозяйствам, в которых пострадали огороды, надворные постройки, размер компенсации определяется по факту ущерба, но не более 15 тыс. руб. на домохозяйство. Первые выплаты будут произведены уже до конца этой недели.

Напомним, жители домохозяйств, чьё имущество пострадало от подтопления, могут обращаться в отделы социальной защиты по месту жительства или связаться с сотрудниками по телефонам скорой социальной помощи:

129 (для стационарного телефона);

8-800-100-83-05 (для мобильного телефона);

8 (342) 240-46-23 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни).