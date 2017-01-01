В Прикамье восстанавливают разрушенные паводком 2,5 км дорог

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В Пермском крае продолжаются работы по восстановлению транспортного сообщения с территориями, которые попали в зону подтопления из-за обильных осадков, сообщает сайт губернатора и правительства региона со ссылкой на министерство территориального развития Прикамья.

Всего в результате подтопления было повреждено порядка 2,5 км проезжей части, подмыто восемь мостов в Сивинском, Гайнском и Юрлинском округах.

Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов подчеркнул, что губернатором Максимом Решетниковым поставлена задача оказать всемерное содействие территориям региона.

Александр Борисов, заместитель председателя правительства Пермского края:

— Восстановительные работы продолжаются, транспортное сообщение восстановлено со всеми населёнными пунктами Коми-Пермяцкого округа. Наиболее сложная ситуация была с пос.Сейва — сегодня в 7 утра туда был направлен автобус, он дошёл до конечной остановки: проблем с движением там нет. Пока сохраняются вопросы по доставке людей в пос. Жемчужный. Там идёт укрепление дорожного полотна, и работы будут завершены к завтрашнему вечеру. В ближайшие дни мы завершим все работы, и только тогда можно будет говорить об ущербе, который был нанесён инфраструктуре. Безусловно, край окажет поддержку всем пострадавшим в рамках существующих нормативно-правовых актов.

В Сивинском муниципальном округе восстановлен проезд по дороге Буб — Инвенцы и организован объезд по федеральной дороге Киров — Пермь через с. Екатерининское и с. Сива.

В Юрлинском муниципальном округе полностью восстановлено транспортное сообщение, ведётся ремонт моста через р. Сюзьву. На время работ организован объезд через п. Усть-Берёзовка.

На участке дороги Б. Самылово — Лябкино — Волонята подрядной организацией производится укрепление дорожного полотна, на дороге Сива — С. Коммунар восстанавливается автомобильный мост, в перечень работ входит замена бетонной плиты моста. Ожидается, что запланированные работы будут завершены до конца текущей недели.

Также продолжается восстановление участка дороги Давыдово — Жемчужный в Кебратском сельском поселении Гайнского муниципального округа. В ближайшее время работы здесь должны быть завершены.

Министерством социального развития Пермского края организована работа соцслужб по обследованию домохозяйств в территориях с подтоплением домов в результате выпадения обильных осадков. Совместно с представителями муниципалитетов составляются акты обследования с фиксацией ущерба для оказания помощи.

Жители домохозяйств, чьё имущество пострадало от подтопления, могут обращаться в отделы социальной защиты по месту жительства или связаться с сотрудниками по телефонам скорой социальной помощи:

129 (для стационарного телефона);

8-800-100-83-05 (для мобильного телефона);

8 (342) 240-46-23 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни).