Более 1300 пермяков были укушены клещами за минувшую неделю

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С начала сезона в медицинские организации края обратилось пострадавших от укусов клещами 17 701 человек, в т. ч. детей — 3270. Из них за предыдущую неделю с укусами обратились 1324 человека, в т. ч. детей — 244, сообщают в краевом Управлении Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований: 1,4% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,6% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4,7% — клещей моноцитарным эрлихиозом человека, 1,5% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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