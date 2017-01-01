В конфликт между родителями и мэром Кунгура вмешалась Общественная палата РФ

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Сергей Гордеев

Фото: Константин Долгановский

Общественная палата РФ попросит прокуратуру проверить действия мэра Кунгура Сергея Гордеева. Поводом для проверки стала жалоба главы города в надзорное ведомство на родителей детей-инвалидов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диану Гурцкая.

Напомним, что родители воспитанников школы для детей с ограниченными возможностями пришли на фестиваль «Небесная ярмарка» в одинаковых футболках в поддержку закрываемой школы.

Сергей Гордеев пожаловался в прокуратуру, назвав действия родителей «незаконной публичной акцией».

Здание школы для детей с ограниченными возможностями на Карла Маркса, 3 признали аварийным. Краевое министерство образования планирует построить новое здание для обучения детей с ОВЗ. Пока этого не произошло, ребята будут учиться в здании школы №12. Одна из смен будет полностью отведена для них. Родители считают, что здание школы построено не будет.

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