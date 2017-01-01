В Перми побывали участники ретроралли Париж — Пекин

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В прошедшие выходные в Перми побывали участники трансконтинентального трофи Париж — Пекин.

Участниками автопробега являются 35 экипажей из разных стран мира: Франции, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга и Испании.

В заезде на 13 695 км участвуют исторические автомобили: Peugeot 504, Citroen ID19, Volvo Amazon, Opel Commodore, BMW 323, Volkswagen Golf, Talbot Rancho, Opel Commodore, Cadillac Allante и другие. Участники автомобильного пробега в пути уже более месяца. Предыдущая крупная остановка была в Казани.

Взнос с каждого участника составил 54 тыс. фунтов (чуть больше 4 млн руб.). В пути участники за свой счёт ремонтируют автомобили, оплачивают питание и проживание во время остановок. К участию допускаются автомобили класса «Винтаж» с годом выпуска до 1941 года или «Классика» с годом выпуска до 1975 года.

Участники ретро-ралли «Париж-Пекин» в Перми

Фото: Виктор Михалев