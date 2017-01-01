Власти Прикамья ищут проектировщика для реконструкции трассы Барда — Куеда Максимальная стоимость работ — 35,4 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 22 июля, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило конкурс на разработку проектной и рабочей документации для реконструкции дороги Барда — Куеда (км 15 — км 53). Начальная цена контракта — 35,4 млн руб.

В техническом задании говорится, что автомобильная дорога имеет четвёртую категорию. Протяжённость реконструируемых участков — 14,3 км. В проекте требуется выделить четыре этапа строительства и предусмотреть реконструкцию моста через реку Сармиаду.

Заявки на конкурс принимаются до 14 августа. Победителя планируется определить после 26 августа. Работы по проектированию следует закончить до 30 ноября 2020 года.

Отметим, что в Перечне объектов автодорожного строительства Пермского края говорится, что стоимость реконструкции трассы Барда — Куеда оценочно составляет 1,52 млрд руб. Сроки проведения работ — 2021—2024 годы.