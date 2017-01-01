Делегация из 86 молодых людей представит Прикамье на молодёжном форуме ПФО «iВолга-2019»

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Сегодня, 22 июля, в Самарскую область начинают прибывать участники молодёжного форума ПФО «iВолга-2019» из всех регионов округа. Накануне по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова помощник полпреда Владимир Колчин проинспектировал площадку, где пройдёт крупнейшее окружное молодёжное мероприятие, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Владимир Колчин напомнил, что в этом году молодёжный форум провёл «перезагрузку», которая коснулась основных направлений его работы, и теперь он будет называться «iВолга 2.0». Обновлённая концепция «iВолги» была анонсирована в Москве на заседании совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, которое прошло под председательством полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать ещё более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодёжной политики Российской Федерации.

По итогам приёма основных объектов форума — образовательных шатров, культурных и спортивных площадок, мест проживания участников — работа по подготовке признана удовлетворительной.

По традиции форум пройдёт в Самарской области, на Мастрюковских озёрах, с 23 по 31 июля 2019 года. В седьмой раз участники из 14 регионов ПФО и других субъектов России, а также молодёжь иностранных государств (из 10 стран СНГ) будут обмениваться опытом и идеями, заниматься разработкой и реализацией различных гуманитарных, инновационных проектов, осваивать образовательные программы. Участие в мероприятии примут более 2,5 тыс. человек, 86 молодых людей представят на форуме Пермский край. Наиболее успешные ребята получат гранты на развитие в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб. Общий грантовый фонд конкурса в этом году составит 10 млн руб. За всё время проведения форума уже более 300 проектов его участников получили грантовую поддержку, общая сумма которой превысила 56 млн руб.

В рамках форума «iВолга 2.0» будут работать десять смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодёжной политики: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд крут!», «Молодёжная команда страны» (разделится на три подсмены: молодёжное правительство, молодёжный парламент и молодёжная избирательная комиссия), «Культурный БУМ!», iVolga International.

30 июля в торжественной церемонии закрытия и награждения победителей молодёжного форума ПФО «iВолга 2.0» примет участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Молодёжный форум ПФО «iВолга» является одним из самых популярных и посещаемых в России. В 2019 году число желающих принять участие в проекте превысило 13 тыс. человек.

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